朝のドル円は１５９．４０円台＝東京為替 海外市場でドル円は落ち着いた動きながら、ややドル買いが優勢。一時１５９．５０円台まで上昇。もっとも１６０円に向けて上昇するほどの勢いは見られず。 ホルムズ海峡などを巡る米国とイランの対応への注目が継続している。 USDJPY159.45