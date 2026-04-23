【韓国】 実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）08:00 予想1.0%前回-0.2%（前期比) 予想2.7%前回1.6%（前年比) 【英国】 公共部門ネット負債（3月）15:00 予想105.0億ポンド前回143.0億ポンド（公共部門ネット負債) サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30 予想50.1前回50.5（サービス業PMI（購買担当者指数）) 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値