ほんとに、なんでいるんだろう。ベトナム戦争で米軍たちが恐竜の大群に遭遇する豪州製サバイバルアクション『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』（原題：Primitive War）が８月７日（金）より公開されることが決定した。なお、情報解禁となった本日４月17日は“恐竜の日”。1968年、ベトナム戦争中。米軍の特殊部隊が密林で姿を消し、“ハゲワシ小隊”が現地へ捜索に赴く。しかし彼らを待っていたのは、恐竜の大群。恐竜たちは陸・川