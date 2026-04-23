【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は２２日、電気料金に関する税の引き下げを加盟国に提案した。中東情勢を受けて石油や天然ガスの価格が高騰しており、家計を支援する狙いだ。産業支援、再生可能エネルギーへの移行を盛り込んだ計画も発表した。計画では、低所得層に対して、電気料金に関連する税金の引き下げや、所得支援、ボイラー交換に使えるクーポン券支給を実施するよう加盟国に求めた