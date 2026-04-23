◇プロ野球パ・リーグ オリックス-ロッテ(22日、ZOZOマリンスタジアム)オリックスはロッテを下し、単独首位に浮上しました。先発の曽谷龍平投手は2回にスクイズで先制点を許しますが、3回に途中出場のシーモア選手のタイムリー二塁打ですぐに同点。5回には紅林弘太郎選手の3号3ランで勝ち越します。援護を受けた曽谷投手は、3回以降ロッテ打線からアウトを積み重ね、7回1失点の好投。8回は椋木蓮投手が9試合連続無失点、9回はこの