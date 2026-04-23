放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが23日までに、Xを更新。トランプ米大統領が、延長する考えはないとして合意しなければ「爆撃する」などとしていたイランとの停戦延長について、一転、「イラン側から提案が出され、協議が終了するまで」と期限を切らずに延長したことを受け「【速報】トランプ大統領がイラン停戦延長を2028年11月までに」とポストした。デーブのポストは22日午前。トランプ氏が一転延長の考えを