今回は、不倫相手の彼氏が真っ赤な嘘をついていたエピソードを紹介します。会うたびに奥さんの愚痴を言っていたけど…「私には既婚者の彼氏がいますが、彼氏は会うたびに奥さんの愚痴を言っています。『妻は俺をATMとしか見ていない』『妻は家事も育児も放棄しているんだ』『妻とは冷え切ってるんだ……』などと悲しそうに話す彼氏を見ると、奥さんに対し怒りが湧いてきますし、だったら離婚して私と結婚すればいいのにと思ってい