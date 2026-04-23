日本代表は北中米ワールドカップのグループリーグでオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦します。3月に行われた国際親善試合、ワールドカップヨーロッパ予選プレーオフを振り返りながら、日本のライバルとなる3か国を分析します。対戦国の特徴は? 注目選手、日本が警戒すべきポイントは? グループリーグだけでなく、ラウンド32の戦いも見据えたうえでの大会スケジュールから考えた意外の戦略とは。日本代表担