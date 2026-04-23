【ラ・リーガ第33節】(カンプ・ノウ)バルセロナ 1-0(前半1-0)セルタ<得点者>[バ]ラミネ・ヤマル(40分)<警告>[バ]エリック・ガルシア(90分+2)[セ]ヨエル・ラゴ(59分)観衆:59,034人