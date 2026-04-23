[4.22 プレミアリーグ第34節 ボーンマス 2-2 リーズ]リーズは22日、プレミアリーグ第34節でボーンマスと対戦して2-2で引き分けた。MF田中碧は公式戦4試合連続の先発出場になったが、先制被弾に繋がるボールロストもあった。構えるリーズに対してボーンマスがゴールを狙っていく展開になった。リーズは前半37分、中盤でボールを受けた田中がトラップせず前にボールを流して前進して左のMFブレンデン・アーロンソンへパス。アー