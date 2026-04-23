4月23日よりCBCテレビ「ドラマトリップ」枠で放送がスタートする『その天才様は偽装彼女に執着する』。本作は、天才プログラマー・若月郁（今野大輝）と、彼に翻弄されながらも“偽装彼女”として奮闘するヒロイン・星野凛の姿を描くラブコメディ。その凛を演じているのが、加藤史帆だ。 参考：日向坂46 加藤史帆、連ドラ初主演は「自分の成長にも繋がる」『Re:Mind』からの変化を実感 日向坂46を卒業してから