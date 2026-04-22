セレクトショップ「アマノジャク（Amanojak.）」が、アイウェアを集めたポップアップイベント「EYEWEAR SUMMIT 2026」をアマノジャク 千駄木店で開催する。期間は4月25日から5月17日まで。【画像をもっと見る】期間中は、同ショップで取り扱いのある4ブランドのトランクショーを実施。1917年に木村製造所としてスタートした国内最古のメガネブランドで、チタン素材を使用したメガネフレームの生産に世界で初めて成功した「カメ