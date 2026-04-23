IN-FP1BK サンワサプライ株式会社は、難燃性能を備えたモバイルバッテリー用ポーチ「IN-FP1BK」および「IN-FP2BK」を5月上旬に発売する。価格は前者が2,640円、後者が3,080円。 難燃性グラスファイバー素材を用いたモバイルバッテリー用ポーチ。収納したモバイルバッテリーが万一発火した場合でも火災の拡大を抑え、延焼リスクを低減できる。 外装にはシリコンコーティング