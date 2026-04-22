「ヴァンズ（VANS）」が、「ハーフキャブ（Half Cab）」のスペシャルモデル「Premium Half Cab 33 TPU “TOKYO”」を「アトモス（atmos）」で300足限定で発売する。4月22日から27日までアトモス公式オンラインストアで抽選申し込みを受け付け、4月29日からatmos新宿店および一部店舗、アトモス公式オンラインストアで販売する。また、atmos新宿店では、4月28日から5月6日まで同モデルの発売を記念したポップアップを開催する。ポ