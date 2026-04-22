渋谷パルコが、旅サークル「MIDNIGHT PIZZA CLUB （MPC）」の企画展「会員証発行所」を開催する。期間は4月24日から5月6日までで、入場料は1650円。【画像をもっと見る】MPCは、俳優の仲野太賀、TVディレクターの上出遼平、写真家の阿部裕介の3人で結成した旅サークル。ネパールのランタン谷への旅を収めた書籍「MIDNIGHT PIZZA CLUB 1st BLAZE LANGTANG VALLEY」や旅の音声を収録したポッドキャスト、写真展を通じて旅の体験