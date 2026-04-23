23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比19.5ポイント安の3734.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3974.72ポイントボリンジャーバンド3σ 3875.55ポイントボリンジャーバンド2σ 3779.00ポイント一目均衡表・転換線 3776.37ポイントボリンジャーバンド1σ 3763.40ポイント5日移動平均 3744.99ポイント22日TOPIX現物終値