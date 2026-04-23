23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の781ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 847.55ポイントボリンジャーバンド3σ 816.52ポイントボリンジャーバンド2σ 801.82ポイント22日東証グロース市場250指数現物終値 797.20ポイント5日移動平均 785.48ポイントボリンジャーバンド1σ 7