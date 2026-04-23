ファーム楽天戦プロ野球の2軍ファーム・リーグは22日、森林どりスタジアム泉でロッテ―楽天戦を行い、ロッテの安田尚憲内野手が今季1号ソロ。1軍では500打席以上本塁打なしが続く迷える大砲の今季初アーチに、ファンも「次は一軍でも」「完全復活してくれ」と声援を送っている。1-3で追いかける6回無死走者なし。安田は、楽天の伊藤が投じた速球を強振した。放たれた打球は、高々と上がって、左中間フェンスを超える今季1号ソ