女優の早瀬憩が、坂口健太郎が主演を務める映画『私はあなたを知らない、』のヒロイン役に決定した。【写真】映画『私はあなたを知らない、』ティザービジュアル本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』で第40回日本アカデミー賞を席巻した中野量太監督が、10年ぶりに書き下ろした完全オリジナル脚本作品。人を愛すること、そして罪と贖罪、赦しをテーマにしたヒューマンサスペンスだ。フランスのPyramide Productionsとの共同製作