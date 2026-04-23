シンプルなコーデにアクセントを加えるなら、差し色になるカラーをチェックしてみては。【GU（ジーユー）】のプチプラアイテムなら、普段はあまり選ばない色にも気軽に挑戦できそうです。今回注目したのは、ぱっと目を引く赤。取り入れるだけで、こなれた印象に見せてくれそうな「赤アイテム」をスタッフさんのコーデとともにご紹介します。 主役級の赤カーデで差し色をプラス 【GU