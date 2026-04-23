大阪市を中心に運行する大阪メトロはこのほど、堺筋線における弱冷車の変更を発表した。８両編成のうち、これまでは２、７号車を弱冷車として設定してきたが、同社では「今後も温暖化が進み高温傾向が続くことが予想される中、お客さまに快適な車内環境を提供するため」として、弱冷車を２号車のみに変更するとした。対象は堺筋線のみで、５月上旬までに設定変更を完了予定。弱冷車の窓４か所に２か国語（日本語・英語）対応の