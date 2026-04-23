ドラマ「天才少年ドギー・ハウザー」「犯罪捜査官ネイビーファイル」などで知られた俳優のリフ・ハットンさんが死去した。73歳だった。1年以上にわたる脳腫瘍との闘病生活の末、18日、カリフォルニア州パサデナにある自宅で息を引き取ったことを遺族が明かした。 【写真】米俳優がALS闘病の末に53歳で死去病気を公表して10カ月後人気ドラマで医師役 TMZによると、愛する人々に囲まれて息を引き取った
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