【専門家の目｜太田宏介】バーミンガムMF岩田智輝がミドル弾を沈めたイングランド・チャンピオンシップのバーミンガム・シティは現地時間4月18日、リーグ第43節でハル・シティと対戦し、1-1で引き分けた。この試合でMF岩田智輝が後半32分に値千金の同点ゴールを決めたなか、元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇29歳日本人がスーパーなゴールを決めた。岩