【専門家の目｜太田宏介】セルティックFW前田大然がキックオフ55秒で先制弾スコットランド1部セルティックに所属する日本代表FW前田大然は現地時間4月19日のスコティッシュ・カップ準決勝のセント・ミレン戦に先発出場。開始からわずか55秒で決めた一撃を元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇韋駄天のスピードスターがキックオフ直後に見せた。キックオフしたボール