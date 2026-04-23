春季例大祭が行われている日本の靖国神社で、「独島（トクド、日本名・竹島）はわが領土」と書かれた幕を掲げようとした韓国在住の男が、威力業務妨害の疑いで現地警察に逮捕された。22日、NHKなど現地メディアによると、60代のパクと名乗るこの男は、同日午前11時ごろ、東京都千代田区の靖国神社で「独島はわが領土」、「戦争犯罪人がいる靖国神社の参拝中止」などと書かれた幕を掲げようとして神社関係者に制止された。男が横断