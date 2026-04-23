米国防総省は22日（現地時間）、下院軍事委員会に対する非公開ブリーフィングで、「イランが設置した機雷の除去作戦は、イランとの戦争が終わるまで実施が難しく、機雷を完全に除去するには6カ月かかる可能性がある」と報告したと、ワシントン・ポスト（WP）が報じた。WPは複数の当局者の話として、米国防総省の高官がこの日、下院軍事委員会の非公開ブリーフィングで、こうした見通しを示したと伝えた。ブリーフィングでは、イラ