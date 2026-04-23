中華料理チェーン「日高屋」を展開する「ハイデイ日高」は4月15日、テレビ番組での青野敬(ひろ)成(しげ)社長（52）の発言が、「日本の労働者を軽視しているのではないか」との指摘を受け、公式サイトで謝罪した。サラリーマンや学生に人気の日高屋「政府は13日、外国人向けの在留資格『特定技能1号』に関し、外食業での新規受け入れを原則停止しました。外食業の上限5万人を超える見通しとなったためです」（経済部記者）この