【ベルリン共同】サッカー女子のドイツ1部リーグで22日、谷川萌々子の所属するバイエルン・ミュンヘンは敵地でウニオン・ベルリンを3―2で下して21勝1分けの勝ち点64とし、4試合を残して4季連続8度目の優勝を決めた。谷川は後半17分までプレーした。