【ワシントン共同】トランプ米大統領は22日、FOXニュースに対し、イランとの戦闘終結について「明確な時間枠はない」とし、急いでいないと語った。トランプ政権はこれまで対イラン軍事作戦の期間を「4〜6週間」としていた。