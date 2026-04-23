フランスを拠点に活動する、俳優でモデルの杏が２０日、自身のインスタグラムを更新。４０歳の誕生日を報告した。「４月１４日、誕生日でした！！」と始めた杏は、「４０という節目の年…友人たちがサプライズで？！盛大にお祝いしてくれました！！」と投稿。「自分が子供のために飾り付けやデコケーキを用意したことはあったけれど、まさか自分のためにこんな大きなケーキを用意してもらえるなんて…！！」と杏。「＠ａｉ＿ｏ