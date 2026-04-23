羽田空港アクセス線・西山手ルートが「中長期的な事業」になるワケJR東日本は2026年3月、「羽田空港アクセス線（仮称）」整備事業の進捗状況を公表し、羽田空港と埼京線の新宿方面を直結する「西山手ルート」について、「中長期的な時間軸で進める事業」と位置付けていることを明示しました。【画像】これが羽田空港アクセス線「西山手ルート」の計画ルートですJR東日本は2023年6月から羽田空港アクセス線の工事に本格着手して