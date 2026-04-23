「AIが仕事を奪う時代を生き残る方法は、組織で出世することです」そう語るのは、これまでに800社以上、のべ17万人の「働き方」を支援してきた越川慎司氏だ。その17万人を対象に調査して見えてきた「周りより出世が早い人」の特徴をまとめた書籍『会社から期待されている人の習慣115』が発売。主観や感情論をいっさい排除し、「大規模統計データ」に基づいて評価と行動の関係を科学的に証明した。「評価されてる人たちって、こんな