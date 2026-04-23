コッパ・イタリア準決勝が22日に行われ、アタランタとラツィオが対戦した。先月にラツィオホームで行われたファーストレグを2−2のドローで終えた両者がベルガモに舞台を移して対峙したファイナル進出を懸けたセカンドレグ。立ち上がりはホームのアタランタが攻勢を仕掛けると、元ローマMFニコラ・ザレフスキが宿敵相手に積極的に足を振ってゴールを狙っていく。前半20分を過ぎた辺りからラツィオが相手陣内でボールを動か