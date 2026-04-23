琉球大学在学中にデビュー作『月ぬ走いや、馬ぬ走い（ちちぬはいや、うんまぬはい）』で群像新人文学賞と野間文芸新人賞をダブル受賞し、一躍注目をあつめた作家・豊永浩平さん。このたび、受賞第一作となる新刊『はくしむるち』が第39回三島由紀夫賞にノミネートされました。彼はこれまで何を読み、どのように小説を書いてきたのか。書評家・江南亜美子さんによるロング・インタビューで解きあかしていきます。（「群像」2026年3