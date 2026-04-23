2024年1月の能登半島地震の発災から、2年4か月余りが経過した。地盤災害の専門家として、筆者は発災当初よりこれまで幾度となく被災地に足を運び、隆起した海岸線や寸断された道路、無惨に崩れ落ちた斜面、倒壊した家屋をこの目で見てきた。自然がもたらす物理的な破壊力の凄まじさに息を呑むと同時に、徐々に、しかし確実に訪問するたびに景色は変わり、観光客と店舗の再開や住宅の着工を見るようになっている。復興へと歩みを進