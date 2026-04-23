【ベルリン共同】サッカーのドイツ・カップは22日、レーバークーゼンで準決勝の1試合が行われ、バイエルン・ミュンヘンがレーバークーゼンを2―0で下して決勝に進んだ。Bミュンヘンの伊藤洋輝は出番がなかった。