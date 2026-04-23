愛子さまの「お相手候補」として、旧宮家である賀陽家の次男が有力視されている。女性天皇を望む声も国民の間では多く上がるなか、「旧宮家の男子」を養子に迎え入れ、皇族数を確保する案も自民党の一部議員からは上がっている。高市首相は2026年3月16日の参院予算委員会で、「現時点では（愛子天皇に決定するような）議論を進める機は熟していない」と答え、悠仁親王殿下が皇位継承順位第2位であることをあげ、現行制度を維持する