きのう、岩手県大槌町で発生した山林火災は、現在も延焼中です。現地から中継です。大槌町ではきのう午後、こちらから直線でおよそ10キロ離れた集落で住宅などが焼け、近くにある山林に燃え広がりました。その2時間半後、今度はこの奥にある国道のトンネル付近で山林火災が発生しました。それぞれの発生場所で消火活動が行われましたが、夜になっても火の勢いは収まらず、この場所からも山肌にオレンジ色の炎が激しく燃えているの