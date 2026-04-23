登山は楽しい物ではありますが、自然の中は恐ろしくもあるもの。日本人女性で初めて、ヒマラヤ8000m峰14座を全て登頂した看護師で登山家の渡邊直子。彼女の初めての著書、『エベレストは居酒屋です』の発売を記念して、なぜ31回も8000m峰にチャレンジし続けながら、無事に日本で戻ってこられるのかに迫ります。本書から抜粋の上編集してお届けする前編では、渡邊さんさんがすぐ近くで体験した痛ましい事例も含め、自然の厳しさと生