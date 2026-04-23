スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は若かりし頃から特別なタレントを見せてきた野球選手たちの連載です。『あの時もキミはすごかった』山口俊 編神童と持て囃されながら消えていく才能がある一方、若かりし頃から特大の能力を示し、そのままプロとして活躍する選手もいる。そんな野球選手たちを紹介する当シリーズ。今回は、関取を父に持つ山口俊氏の高校時代を振り返った（初出：2019年12月23日）。全文 >>> 剛腕