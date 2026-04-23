法改正により相続登記が義務化され、「以前に相続した不動産の手続きを忘れていたため、過料の対象になるかもしれない」と不安に感じる人もいるでしょう。しかし、法改正後すぐに過料が科されるわけではありません。 今回は、法改正に伴い過料が科される条件や相続登記の手続き、相続登記の際にかかる税金などについてご紹介します。 令和6年4月を過ぎても相続した不動産を放置していると過料が科される？ 令和6