復活を期す安田が放った待望アーチ「マリンで待ってるぜ」“復活”への確かな一歩だ。ロッテの安田尚憲内野手が22日、ファーム・リーグの楽天戦で待望の1号を放った。ついに飛び出した会心の一撃に、ファンからは「復調の兆し……」「生き返れ安田！」と歓喜の声が上がっている。2点ビハインドで迎えた6回、先頭打者として打席に立った安田は、2球目を完璧に捉えた。逆方向へ伸びた打球はそのままフェンスを越え、1点差に迫る貴