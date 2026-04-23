素早い反応生む“リード術”…打者のインパクトの際に「右足を上げる」走塁において、打球への迅速な反応は極めて重要だ。足が速くても次の塁に進むことに意識が向き過ぎ、ライナーで帰塁できずにアウトになり、悔しい思いをした選手も少なくないだろう。大阪桐蔭高時代に主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で野球指導者として活躍する廣畑実さんによると、打球判断して素早くスタートを切るには右足の使い方が重要だという