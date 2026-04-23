椿ノ恋文（小川糸、幻冬舎文庫）超かぐや姫！（桐山なると著/スタジオクロマト・スタジオコロリド原作、ファミ通文庫）殺戮の狂詩曲（ラプソディ）（中山七里、講談社文庫）小さな故意の物語（東野圭吾、講談社文庫）プロジェクト・ヘイル・メアリー〈上〉（アンディ・ウィアー/小野田和子訳、ハヤカワ文庫ＳＦ）白鳥とコウモリ〈上〉（東野圭吾、幻冬舎文庫）赤い月の香り（千早茜、集英社文庫）白鳥とコウモリ〈下〉（東野圭吾、