2つの資料からわかること高市早苗首相は4月13日夕、官邸4階の大会議室で令和8年第4回経済財政諮問会議（議長・高市首相）を開催し、「経済財政運営と改革の基本方針2026（骨太の方針2026）」策定及び予算編成の在り方の基本見直しについて議論をした。同諮問会議の民間議員4人（筒井義信経団連会長・日本生命特別顧問、永濱利廣第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミスト、南場智子DeNA代表取締役会長・創業者、若田部昌澄早稲