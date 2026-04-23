あなたはどんな意味かわかりますか？突然ですが、「赤子の手をひねる」はどんな意味かわかりますか？気になる正解は…「物事がきわめて容易にできる、力が弱くて抵抗しない者はやすやすと扱うことができる」という意味です。「母にとって、弁当作りは赤子の手を捻るほどたやすい。」「並みいる強敵を赤子の手をひねるように倒し、決勝へ進んだ。」というような形で使われます。次のクイズもお楽しみに！【限界語彙力】「のれんに腕