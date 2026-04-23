女性・女系天皇は認めない「皇室典範で皇位は、皇統に属する男系男子がこれを継承すると定めております。ですから、（女系・女性天皇は）認められません」2026年3月、高市早苗首相は国会で改めて「男系男子継承」について明言した。また、中道改革連合は所属する国会議員にアンケートを実施。「女性皇族が婚姻後に皇族の身分を保持すること」についての問いには賛同が相次いだ。その一方で、「婚姻後の女性皇族の配偶や子に皇族身