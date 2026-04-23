警視庁は4月16日、人口約2億8000万人を擁する東南アジア最大の国・インドネシアで活動していた特殊詐欺メンバーの日本人を逮捕した。日本人による同国での特殊詐欺事件の摘発は、今回が初めてだ。詐欺グループは首都ジャカルタ郊外の民泊施設に潜伏し、犯行を重ねていたとみられており、全容解明の捜査が続いている。特殊詐欺の国際的な拠点といえば、ここ数年はカンボジアが主流とされてきた。だが関係諸国のプレッシャーもあり、