aespaのニンニンが、唯一無二のスタイルで魅了した。ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】インナー大胆露出…ニンニンの“無防備衣装”姿公開された写真には、グレーのジャケットにブラックのボトムスを合わせたコーディネートでクールな表情を浮かべるニンニンの姿が収められている。ジャケットのボタンを外し、黒のインナーを見せる大胆なスタイリングが、彼女特有のアンニュイな色気