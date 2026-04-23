放牧場でくつろぐ引退競走馬たち=2026年3月10日、フランス・シャンティイ郊外、高久潤撮影 走り終えて引退を余儀なくされた馬はどこに行くのでしょうか。寿命25年以上とされる馬の価値を見直す動きが、フランスや日本でも広がっています。パリ郊外のシャンティイの森を、アンソン種の馬が静かに歩いていた。ずんぐりとした体に太い脚。背中の揺れは小さく、初心者でも安心して乗れる。アンソン種は、フランス北部で1970